Konya Emirgazi'de traktör sürücüsü, kepçenin başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Emirgazi ilçesinde dün akşam Kale Mahallesi'nde traktör sürücüsü, kasisten geçerken traktörün arkasına bağlı kepçenin başına çarpması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
KONYA'nın Emirgazi ilçesinde Cumali Bayrakçı, kasisten geçerken kullandığı traktörün arkasına bağlı kepçenin başına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Cumali Bayrakçı, kullandığı traktörle kasisten geçti. Bu sırada traktörün arkasında bağlı olan kepçe, belirlenemeyen nedenle sürücü Bayrakçı'nın başına çarptı. Yaralanan Bayrakçı kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bayrakçı, ekiplerin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA
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