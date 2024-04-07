Konya Ereğli\'de Sulama Kanalı Şantiyesinde Kalıp Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Edremit'te Motosikletli Şahıs Havaya Ateş Açtı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikleti ile seyir halindeyken kuru sıkı tabanca ile havaya ateş açan bir şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine yapılan inceleme sonucunda olayın gerçekleştiği kişi tespit edildi ve jandarma bölgesi olduğu için işlemleri jandarma ekipleri devraldı.