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Konya Ereğli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 17 Gözaltı - Son Dakika
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Konya Ereğli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 17 Gözaltı

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu, kumar ve ruhsatsız silah ticareti yapanlara yönelik operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu haplar, ruhsatsız silahlar ve kumar oynayanlara cezai işlem uygulandı.

Konya Ereğli\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 17 Gözaltı
17.12.2023 - 12:29,  Güncelleme: 13:00
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Konya'nın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, 11 bin 200 adet uyuşturucu hap, 68 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, kumar oynayan 26 kişiye de 430 bin lira ceza uygulandı. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, miktar metamfetamin, sentetik kannabinoid, esrar ve 11 bin 200 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerin, ruhsatsız silah ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda ise 68 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 16 adet kurusıkı tabanca yakalanarak el konulurken 5 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, kumar oynatan ve oynayan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda da, 26 kişi tespit edilerek toplamda 430 bin lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan kimlik sorgularında aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan toplam 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KONYA

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya Ereğli'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 17 Gözaltı - Son Dakika
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