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Konya Güneysınır'da Sarıhacı Mahalle Konağı hizmete açıldı - Son Dakika
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Konya Güneysınır'da Sarıhacı Mahalle Konağı hizmete açıldı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde bulunan Sarıhacı Mahalle Konağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kaymakam Oğuz Yiğit, bu tür tesislere olan ihtiyacı vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti. Belediye Başkanı Ahmet Demir ise konağın içerisinde muhtarlık ofisi, idari bölümler, toplantı salonları ve mutfak gibi alanların bulunduğunu belirtti.

Konya Güneysınır\'da Sarıhacı Mahalle Konağı hizmete açıldı
14.12.2023 - 16:39,
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Konya'nın Güneysınır ilçesinde "Sarıhacı Mahalle Konağı" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Güneysınır Kaymakamı Oğuz Yiğit, ilçe merkezine uzak mahallelerde bu tür tesislere özellikle ihtiyaç olduğunu dile getirerek mahalle konağının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ahmet Demir, 250 metrekare kapalı alana sahip Sarıhacı Mahalle Konağında muhtarlık ofisi, idari bölümler, çok amaçlı toplantı salonları, mutfak gibi alanların olduğunu ifade ederek, "Mahalle konağımızı hemşehrilerimiz nişan, kına, taziye, sohbet gibi sosyal ve kültürel toplu organizasyonlarda güvenle ve huzurla kullanabilecek." dedi.

Konuşmaların Sarıhacı Mahalle Konağı hizmete açıldı.

Kaynak: AA
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