Konya Hadim'de eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla 65 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

Konya Hadim'de eşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla 65 yaşındaki şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Hadim ilçesinde, karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen 65 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. İddiaya göre Yukarıeşenler Mahallesi'ndeki evinde 63 yaşındaki kadını boğan şüpheli, yakınlarına haber verdi; jandarma ve sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirledi.
Konya'nın Hadim ilçesinde, karısını boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Yukarıeşenler Mahallesi'nde yaşanan olayda, M.A.S (65), karısı Fedime S'yi (63) evinde boğarak öldürdükten sonra yakınlarına haber verdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlının, işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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