Konya Hüyük\'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Isparta - Hüyük kara yolunda ilerleyen 42 HVM 94 plakalı ticari araç Göçeri Çavuş yol ayrımında virajı alamayarak kaza yaptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracı kullanan şoför İ.T ve yanında bulunan Y.S araçtan yaralı olarak çıkarılarak, ambulansla Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.