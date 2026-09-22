Konya İl Emniyet Müdürü Koç, şehit özel harekat polisinin şampiyon kızını kutladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının zırhlı polis aracının geçişi sırasında düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Mustafa Çetin'in, Spor Toto Karate Yıldızlar Ligi'nde şampiyon olan kızı Fatma Sena Çetin Konya İl Emniyet Müdürlüğünde ağırlandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün X hesabından yapılan paylaşımda, Fatma Sena Çetin'in Spor Toto Karate Yıldızlar Ligi'nde kendi grubunda şampiyon olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç tarafından Çetin'in başarısının kutlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2016 yılında Mardin Nusaybin'de şehit olan kahraman polisimiz Mustafa Çetin'in kızı, milli sporcumuz Fatma Sena Çetin, Spor Toto Karate Yıldızlar Ligi'nde kendi grubunda şampiyon olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak, bu anlamlı başarısını kutlamak üzere Fatma Sena'yı misafir ettik.

Şehidimizin emaneti Fatma Sena'yı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz."

Konuya ilişkin paylaşılan videoda ise İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'un Çetin'i karşıladığı ve sohbet ettikleri anlara yer verildi.