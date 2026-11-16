Konya İl Jandarma 1-15 Kasım sanal devriyesinde 2 bin 525 hesaba işlem uyguladı - Son Dakika
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Konya İl Jandarma 1-15 Kasım sanal devriyesinde 2 bin 525 hesaba işlem uyguladı

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Konya İl Jandarma 1-15 Kasım sanal devriyesinde 2 bin 525 hesaba işlem uyguladı
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Konya İl Jandarma Komutanlığı 1-15 Kasım sanal devriyesinde 20 bin 728 hesap/siteyi inceledi. Kapsamda 1269 yasadışı bahis sitesi ve 1256 müstehcen içerikli hesap/site hakkında işlem yapıldı, toplam 2 bin 525 hesaba işlem uygulandı; 94 AKAR ilgili makamlara gönderildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığınca, 1-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen sanal devriyelerde 1269 yasadışı bahis sitesi ile 1256 müstehcen içerikli paylaşım yapılan sosyal medya hesabı/internet sitesi hakkında işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin internet ortamında 7/24 esasına göre gerçekleştirdiği sanal devriye faaliyetleri devam ediyor.

1-15 Kasım tarihleri arasında açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 12 bin 496, TEM Şube Müdürlüğünce 8 bin 232, toplamda 20 bin 728 sosyal medya hesabı/internet sitesinde inceleme yapıldı.

Çalışma kapsamında 1269 yasadışı bahis sitesi ile 1256 müstehcen içerikli paylaşım yapılan sosyal medya hesabı/internet sitesi hakkında işlem yapıldı. Böylece toplam 2 bin 525 hesap hakkında işlem yapılmış olundu.

Ayrıca "Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Tehdit ve Hakaret, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak, Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu Bilişim Sistemlerini Kullanarak İşlemek, Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak, 5816 sayılı Atatürk Aleyhinde işlenen Suçlar, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Cumhurbaşkanına Hakaret, Bilgi Güvenliğini İhlal" ve diğer suçlar kapsamında paylaşım yaptığı tespit edilen toplam 94 AKAR (Açık Kaynak Araştırma Raporu) hazırlanarak ilgili adli makam ve kolluk birimlerine gönderildi.

Kaynak: AA
JandarmaGüvenlik3. SayfaGüncelKonyaSon Dakika

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