Konya Karatay\'da bir işletmede 7 ton tarihi geçmiş tavuk eti imha edildi

Konya Karatay'da bir işletmede 7 ton tarihi geçmiş tavuk eti imha edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Karatay ilçesinde CİMER başvurusu üzerine bir işletmede denetim yapıldı ve son tüketim tarihi geçmiş, muhafaza koşulları bozulmuş 7 ton tavuk eti tespit edildi. El konulan ürünler imha edilirken işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Konya'nın Karatay ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş ve uygun olmayan koşullarda muhafaza edilen 7 ton tavuk etine el konuldu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, CİMER başvurusu üzerine bir işletmede denetim yaptı.
Kontrollerde, son tüketim tarihleri geçmiş ve muhafaza koşulları bozulmuş 7 ton tavuk eti tespit edildi.
İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken el konulan tavuk ürünleri imha edildi.
Kaynak: AA
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