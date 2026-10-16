Konya Karatay'da bir işletmede 7 ton tarihi geçmiş tavuk eti imha edildi - Son Dakika
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Konya Karatay'da bir işletmede 7 ton tarihi geçmiş tavuk eti imha edildi

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Konya Karatay\'da bir işletmede 7 ton tarihi geçmiş tavuk eti imha edildi
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Konya'nın Karatay ilçesinde CİMER başvurusu üzerine bir işletmede denetim yapıldı ve son tüketim tarihi geçmiş, muhafaza koşulları bozulmuş 7 ton tavuk eti tespit edildi. El konulan ürünler imha edilirken işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde son tüketim tarihi geçmiş ve uygun olmayan koşullarda muhafaza edilen 7 ton tavuk etine el konuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, CİMER başvurusu üzerine bir işletmede denetim yaptı.

Kontrollerde, son tüketim tarihleri geçmiş ve muhafaza koşulları bozulmuş 7 ton tavuk eti tespit edildi.

İşletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken el konulan tavuk ürünleri imha edildi.

Kaynak: AA
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