Konya Kulu'da 79 yaşındaki adamı kardeşi evinin bahçesinde ölü buldu

Konya Kulu'da 79 yaşındaki adamı kardeşi evinin bahçesinde ölü bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 79 yaşındaki adam, evinin bahçesinde kardeşi tarafından hareketsiz bulundu. Sağlık personelinin kontrolünde öldüğü belirlenen adamın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde 79 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu.
Ömeranlı Mahallesi'nde müstakil evde yalnız yaşayan Halil Demirel, eve gelen kardeşi tarafından bahçede hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık personelince yapılan kontrolde, Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA
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