Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tatillerde Okulda Çalışmayı Tercih Ediyor

Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciler yaz ve yarıyıl tatili ile hafta sonu gibi zamanlarda bile gönüllü öğretmenlerinin eşliğinde okullarında çalışmayı tercih ediyor.

Başarılı öğrenciler yetiştirmesiyle dikkati çeken Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayıp sömestir tatiline giren okullarında proje çalışmalarını tamamlamak, sınavlara hazırlanmak ve derslerine çalışmak gibi nedenlerle bulunmayı istiyor.

Öğretmenler de başarılı ve gayretli öğrencileri desteklemek amacıyla gönüllü olarak sırayla okulda kalıp, öğrencileri destekliyor, çalışmalara yardımcı oluyor.

Sömestir tatili, yaz tatili, ara tatiller ve hafta sonlarında okulun kütüphanesi, laboratuvarı ve diğer proje alanları öğrencilerle doluyor.

"Kütüphanemiz, laboratuvarımız devamlı açık"

Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ahmet Erol, AA muhabirine, okulda akademik başarının yanında sanat ve spor gibi alanların da önemsendiğini söyledi.

Öğrencilerin tatil günleri dahil okulun imkanlarından faydalanabildiğine dikkati çeken Erol, "Kütüphanemiz, laboratuvarımız devamlı açık. Öğrencilerimiz, okulda çok huzurlu bir çalışma ortamı bulabiliyorlar. Kitap okuma programında, sanata dair atölyelerde, çalışma odalarında öğretmenlerimiz refakatinde çalışmaları devam ediyor. Okulumuzda bir etkinlik platformu var, öğrencilerimizin hangi etkinliğe katılacağı bu platforma işleniyor. Bir öğrenci bazen 10-12 etkinliğe katılabiliyor. Öğrenciler kendi isteği ve yeteneklerine uygun olarak istedikleri etkinlikte bulunabiliyorlar." diye konuştu.

Okulda bir yıl İngilizce hazırlık bulunduğunu belirten Erol, şunları söyledi:

"Yoğun İngilizce eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimiz, TEKNOFEST başta olmak üzere birçok yarışmaya hazırlanıyorlar. Geçen sene de TEKNOFEST'te birinci olma başarısı göstermiştik. Fikir atölyemizde sosyal ve güncel meseleler çalışılıyor. Üniversite hazırlık kurslarına ihtiyaç duymuyoruz çünkü öğretmenlerimizle hafta içi ve hafta sonu destekleme ve yetiştirme kursları yapıyoruz. Sanat, spor, akademik bilgi ve etkinlikler dahil bir öğrencinin hayal ettiği her şey okulumuzda mevcut. İdareciler ve öğretmenler burada hafta sonları ve tatil zamanlarında gerekli ortamı öğrencilerimize sağlıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız da son derece cefakar insanlar. Tatil dinlemeden ara tatilde, yaz tatilinde öğrencileri geliştirmek, yetiştirmek için bizzat okulumuzdalar. Bu gönüllü bir faaliyet."

"Okulu hiç kapalı görmedim"

Okulun 11. sınıf öğrencisi Elif Durgun (17) da okulda bulunmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bir yandan bizi hayata hazırlayan projelerle uğraşırken, diğer taraftan derslerimizde de başarılı olmayı hedefliyoruz. Hocalarımız hem akademik anlamda hem de yapmak istediğimiz projelerimizde bize çok destek oluyorlar. Okulda genel olarak projelerle uğraştığımız için hafta sonu derslerimize çalışmak da güzel oluyor. Okulda ders çalışmanın evden daha sağlıklı bir ortam olduğunu düşünüyoruz. Bazen de projelerimiz yetişmediğinde onları tamamlamak için yine okulumuza gelmeye devam ediyoruz. Öğretmenlerimizi çağırmamız gerekiyorsa her zaman geliyorlar. Ben okulu hiç kapalı görmedim. Her geldiğimi de okul açık oluyor." diye konuştu.