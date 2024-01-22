 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tatillerde Okulda Çalışmayı Tercih Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tatillerde Okulda Çalışmayı Tercih Ediyor

Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yaz ve yarıyıl tatili gibi zamanlarda bile gönüllü öğretmenlerinin eşliğinde okullarında çalışmayı tercih ediyor. Başarılı öğrenciler yetiştirmesiyle dikkat çeken okulda, öğrenciler proje çalışmalarını tamamlamak, sınavlara hazırlanmak ve derslerine çalışmak için okulun imkanlarından faydalanıyor. Okul müdürü Ahmet Erol, okulun kütüphanesi, laboratuvarı ve diğer proje alanlarının sürekli açık olduğunu belirterek, öğrencilerin huzurlu bir çalışma ortamı bulduklarını ifade etti. Öğrencilerin istekleri ve yeteneklerine uygun olarak birçok etkinliğe katılabildiği okulda, öğretmenler de gönüllü olarak öğrencilere destek oluyor. Öğrenciler, okulda bulunmanın kendilerini mutlu ettiğini ve ders çalışmanın evden daha sağlıklı bir ortam olduğunu dile getirdi.

Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tatillerde Okulda Çalışmayı Tercih Ediyor
22.01.2024 - 12:25,
Abone Ol

Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciler yaz ve yarıyıl tatili ile hafta sonu gibi zamanlarda bile gönüllü öğretmenlerinin eşliğinde okullarında çalışmayı tercih ediyor.

Başarılı öğrenciler yetiştirmesiyle dikkati çeken Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayıp sömestir tatiline giren okullarında proje çalışmalarını tamamlamak, sınavlara hazırlanmak ve derslerine çalışmak gibi nedenlerle bulunmayı istiyor.

Öğretmenler de başarılı ve gayretli öğrencileri desteklemek amacıyla gönüllü olarak sırayla okulda kalıp, öğrencileri destekliyor, çalışmalara yardımcı oluyor.

Sömestir tatili, yaz tatili, ara tatiller ve hafta sonlarında okulun kütüphanesi, laboratuvarı ve diğer proje alanları öğrencilerle doluyor.

"Kütüphanemiz, laboratuvarımız devamlı açık"

Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ahmet Erol, AA muhabirine, okulda akademik başarının yanında sanat ve spor gibi alanların da önemsendiğini söyledi.

Öğrencilerin tatil günleri dahil okulun imkanlarından faydalanabildiğine dikkati çeken Erol, "Kütüphanemiz, laboratuvarımız devamlı açık. Öğrencilerimiz, okulda çok huzurlu bir çalışma ortamı bulabiliyorlar. Kitap okuma programında, sanata dair atölyelerde, çalışma odalarında öğretmenlerimiz refakatinde çalışmaları devam ediyor. Okulumuzda bir etkinlik platformu var, öğrencilerimizin hangi etkinliğe katılacağı bu platforma işleniyor. Bir öğrenci bazen 10-12 etkinliğe katılabiliyor. Öğrenciler kendi isteği ve yeteneklerine uygun olarak istedikleri etkinlikte bulunabiliyorlar." diye konuştu.

Okulda bir yıl İngilizce hazırlık bulunduğunu belirten Erol, şunları söyledi:

"Yoğun İngilizce eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimiz, TEKNOFEST başta olmak üzere birçok yarışmaya hazırlanıyorlar. Geçen sene de TEKNOFEST'te birinci olma başarısı göstermiştik. Fikir atölyemizde sosyal ve güncel meseleler çalışılıyor. Üniversite hazırlık kurslarına ihtiyaç duymuyoruz çünkü öğretmenlerimizle hafta içi ve hafta sonu destekleme ve yetiştirme kursları yapıyoruz. Sanat, spor, akademik bilgi ve etkinlikler dahil bir öğrencinin hayal ettiği her şey okulumuzda mevcut. İdareciler ve öğretmenler burada hafta sonları ve tatil zamanlarında gerekli ortamı öğrencilerimize sağlıyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız da son derece cefakar insanlar. Tatil dinlemeden ara tatilde, yaz tatilinde öğrencileri geliştirmek, yetiştirmek için bizzat okulumuzdalar. Bu gönüllü bir faaliyet."

"Okulu hiç kapalı görmedim"

Okulun 11. sınıf öğrencisi Elif Durgun (17) da okulda bulunmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Bir yandan bizi hayata hazırlayan projelerle uğraşırken, diğer taraftan derslerimizde de başarılı olmayı hedefliyoruz. Hocalarımız hem akademik anlamda hem de yapmak istediğimiz projelerimizde bize çok destek oluyorlar. Okulda genel olarak projelerle uğraştığımız için hafta sonu derslerimize çalışmak da güzel oluyor. Okulda ders çalışmanın evden daha sağlıklı bir ortam olduğunu düşünüyoruz. Bazen de projelerimiz yetişmediğinde onları tamamlamak için yine okulumuza gelmeye devam ediyoruz. Öğretmenlerimizi çağırmamız gerekiyorsa her zaman geliyorlar. Ben okulu hiç kapalı görmedim. Her geldiğimi de okul açık oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mahmut Sami Ramazanoğlu, İmam Hatip Liseleri, Tatil, Konya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tatillerde Okulda Çalışmayı Tercih Ediyor - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 07:22:25. #1.12#
SON DAKİKA: Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tatillerde Okulda Çalışmayı Tercih Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement