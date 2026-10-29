Konya Meram'da 77 yaşındaki kadına çarpan kamyonet, kadının ölümüne neden oldu

Konya Meram'da 77 yaşındaki kadına çarpan kamyonet, kadının ölümüne neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Meram ilçesine bağlı Uzunharmanlar Mahallesi'nde A.D.'nin kullandığı 42 AVG 92 plakalı kamyonet, 77 yaşındaki kadına çarptı. Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirledi, cenazesi hastane morguna götürüldü.
Konya'nın Meram ilçesinde kamyonetin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
A.D. yönetimindeki 42 AVG 92 plakalı kamyonet, Uzunharmanlar Mahallesi'nde Ayşe Eroğlu'na (77) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Eroğlu'nun cenazesi, hastane morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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