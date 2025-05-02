Konya: Millet İradesine Sahip Çıkıyor - Son Dakika
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Konya: Millet İradesine Sahip Çıkıyor

CHP'li Görgöz, Konya'da düzenlenecek mitingde halkın iradesinin ön plana çıkacağını vurguladı.

02.05.2025 14:50
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Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Yasin KABADAYI

(KONYA) - CHP Parti Meclisi Üyesi Yalçın Görgöz, Konya'daki Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'ne ilişkin olarak, "Konya'da son seçimlerde yüzde 73 AKP oy almış olabilir ama artık Konya Cumhuriyetin kalesi olmaya hazır. O kadar hazır, o kadar net görüyoruz ki, hiçbir yer Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de dediği gibi kimsenin kalesi değil. Artık buralar, her yer, Anadolu'nun bütün coğrafyası, 81 ili halkın kalesi, milletin kalesidir. Bunu yarın bu meydanda, Kılıçarslan Meydanı'nda da göreceksiniz ve bundan sonra her yerde göreceksiniz. Artık bütün kaleler milletin kalesidir, halkın kalesidir" dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Görgöz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yarın Konya Kılıçarslan Kent Meydanı'nda yapacağı miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Görgöz, şunları kaydetti:

"Yarın burada çok coşkulu, çok kalabalık, çok heyecanlı bir miting gerçekleştireceğiz. Konya tarihinde bir ilk olacak, bunun altını çizerek söylüyorum. Çünkü bunu nereden biliyoruz, nereden görüyoruz? Biz ilde 4 gündür çalışma içerisindeyiz. Burada, halkın bütün kesimlerine ziyaret edip ulaşabildiğimiz kadar, ilçelerde olsun, il merkezinde olsun, merkez ilçelerimizde olsun, toplumun değişik kesimleriyle görüşmelerde bulunduk. Burada halktan çok harika, çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Tepkiler çok güzel. Bunun da tek nedeni AKP iktidarının 23 yıldır uyguladığı demokrasiyi hiç eden, tamamen yargıyı araçsallaştıran ve haksız, hukuksuz, adaletsiz uygulamalar. Tabii bununla beraber de ekonomik dar boğaz, halkın yaşadığı ekonomik darboğaz. Vatandaş o kadar bunalmış ki, 'Sandığı önümde adayımı yanımda istiyoruz' diyor. Çok acil bizlerden, CHP'den, muhalefet partilerinden daha fazla artık seçim bekliyor. Neden? AKP iktidarından kurtulmak için.

"Bütün sektörlerde gerileme var"

Konya biliyorsunuz çok büyük bir ilimiz. Sanayide çok ileride, altı tane büyük organize sanayiye sahip. Bir taraftan tarımın ve hayvancılığın kenti, ulaşımda, ulaştırmada, sanayide küçük esnaf, küçük sanayide çok hareketli, üretimi çok güçlü bir ilimiz. Ama ona rağmen bütün sektörlerde bir gerileme var. Tarım bunların başında geliyor. Çok büyük su sorunuyla karşı karşıya Konya yıllardan beri. Bu yanlış idarenin, yönetilemeyişin bir göstergesidir. Konya'da yüzde 73 son seçimlerde AKP oy almıştır, almış olabilir ama artık Cumhuriyetin kalesi olmaya hazır. O kadar hazır, o kadar net görüyoruz ki, hiçbir yer Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in de dediği gibi kimsenin kalesi değil. Artık buralar, her yer, Anadolu'nun bütün coğrafyası, 81 ili halkın kalesi, milletin kalesidir. Bunu yarın bu meydanda, Kılıçarslan Meydanı'nda ve bundan sonra her yerde göreceksiniz. Artık bütün kaleler milletin kalesidir, halkın kalesidir, hiç kimsenin kalesi olmadığını biz zaten her hafta gösteriyoruz.

Yapacak bir şeyleri kalmayan sadece ve sadece antidemokratik uygulamalarla, faşizan uygulamalarla halkın iradesine ipotek koyan, baktı üstesinden gelemiyor, yenme kapasitesine sahip değil, gücünü azaltmış, üretme kabızı olmuş, artık bir şey üretemez hale gelmiş. Böyle bir iktidarın yolu göründü. Sandık gelecek en kısa zamanda, biz bu yıl sonu bekliyoruz erken seçim ve biz seçime gideceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanımız olacak, CHP iktidarı olacak. Halkın iktidarını kuracağız hep beraber."

Kaynak: ANKA

CHP Parti Meclisi, Yalçın Görgöz, Politika, Ekonomi, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya: Millet İradesine Sahip Çıkıyor - Son Dakika

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