Konya\'nın Gülleri, Mehmet Ulupolat\'ın yeni lokantasının ilk misafirleri oldu

İlk misafirleri Konya'nın Gülleri oldu
KONYA - Konya'nın Gülleri olarak bilinen meczuplar, kendisine ulaştırılan yardımlarla onlara yemek hazırlayan Mehmet Ulupolat'ın misafiri oldu.
Konya Kapı Camisi'nin yanında bulunan dededen kalma dükkanda kahvaltı salonu işleten Mehmet Ulupolat (65), Konya'nın Gülleri olarak bilinen meczuplara kendisine ulaştırılan hayırlardan yemek yaparak her hafta yemek veriyor. Meczuplar ile hayırseverler arasında köprü olan Mehmet Ulupolat, bu sefer yeni açtığı lokantasında ilk olarak Konya'nın Gülleri'ni misafir edip, yemek yaptı. İş yerinin ilk misafirlerin Konya'nın Gülleri olmasından mutluluk duyan Ulupolat, meczuplara ömrünün yettiği sürece yardım etmeye çalışacağını, yüzlerine güldürmek için uğraşacağını belirtti.
"Yeni dükkanımızın ilk misafirleri Konya'nın Gülleri oldu"
Konya'nın Gülleri ile her zaman ilgilendiğini ve haftada bir kere yemek yaptığını anlatan Mehmet Ulupolat, "Bu gariplerle her hafta ilgileniyorum. Her hafta kuzu kesiyorum, ekmek kadayıfı yapıyorum, çaylarını, sularını ikram ediyorum. Bu yemekler haftada bir mutlaka oluyor. Bu iş yerini yeni açtık. Bu sebeple de yemekleri burada verelim dedik. Her zaman Kapı Camisi'nin altında yapıyoruz. İş yerinin yeni olmasından dolayı bugün de burayı tercih ettik. Yeni dükkanımızın ilk misafirleri Konya'nın Gülleri oldu. Yemekleri Allah için, sevdiklerim için yapıyorum. Hiçbir amacım yok, sadece bunları seviyorum ve ilgileniyorum. Mevlam ömür verirse de ölene kadar devam ettirmek istiyorum. Çocukluğumdan beri bu insanlarla ilgilenirim" dedi.
"Konya'nın Gülleri memnun hiçbir sıkıntıları yok"
Meczupları bir araya getirerek onları yardımsever esnaflara götüren Salim Alim Dinar, "Konya'nın esnafından Allah razı olsun. Bize ikram ediyorlar. En hisli zamanlarında dükkanlarının önünden geçerken sinirli halleri bile olsa bunları görüp şakalaşıyorlar. Hep bir aradalar. Her gün yemek veriyorlar. Konya'nın Gülleri memnun hiçbir sıkıntıları yok. Devamlı yemek programları yapıyorlar. Yapacak olan esnaf beni arıyor, sayısını belirtiyor bir gün önce. Biz de ona göre arkadaşlara haber veriyoruz. Herhangi ikisine söylesek yüz kişinin haberi oluyor. Birbirlerine hemen haber veriyorlar" şeklinde konuştu.
Yemeğe gelen Konya'nın Gülleri ise yemeği çok beğendiklerini, iş yerinin hayırlı olmasını diledi. Meczuplar yemeklerini yedikten sonra lokantadan ayrıldı.
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