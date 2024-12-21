Konya Öğretmen Akademileri\'nden Kültürel Etkinlikler

Güncel

Konya Öğretmen Akademileri, öğretmenlerin mesleki ve kültürel açıdan gelişimine katkı sunuyor.

Edebiyat Akademisi'nde emekli akademisyen ve müzisyen Enver Etik, "Edebiyat ve Musiki" başlıklı etkinlikte, Türk Sanat Müziği'nden çeşitli parçalar icra etti, keman çaldı.

Biyografi Akademisinde de Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, "Nasrettin Hoca" başlıklı sunum yaptı.