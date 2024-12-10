Konya Ovası'nda Tahıl Rekoltesi Beklentisi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya Ovası'nda Tahıl Rekoltesi Beklentisi Artıyor

Geniş Video İzle

Yağışların artmasıyla Konya Ovası'nda tahıl rekoltesinde umutlar yükseldi, çiftçilere tavsiyeler verildi.

10.12.2024 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tahıl ambarı Konya Ovası'nda rekolteye umutlu bakış

KONYA - Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda geçtiğimiz günlere kadar yağışların düşük olması kuraklığa kapı aralarken, etkili olan kar yağışı rekolte umutlarını arttırdı. Yağışların rekolte artışına olumlu katkı sağlayacağının tahmin edildiğini belirten uzmanlar, çiftçilere çeşitli uyarılarda bulundu.

Konya Ovasında 2023 yılı hububat sezonunda rekolte 2 milyon tonun üzerinde olarak kayıtlara geçti. Bu yıl yağış periyodik raporlarında ise geçen yılın aynı aylarına oranla yağışlarda artış görülüyor. Son günlerde etkili olan kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yağışların rekolte artışına olumlu katkı sağlayacağının tahmin edildiğini belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Çok şükür 2022 yılından beri yağmayan kar geçen haftalarda sahamıza düştü. Allah bereketini arttırsın güzel bir kar yağışı oldu. Lokal olarak bazı yerlerde çok fazla, bazı yerlerde az ama şu da var yağış sonrası açık arazilerdeki karları tipi süpürdü, bazı tarlalarımızın bazı yerlerinde aynı. Islak olan yerler var, bazı yerlerde de kuru olan yerler var. Böyle bir açılık oldu ama bu neticede hepimizi bir serinletti. Daha sonra arkasından yağmurlar geldi, şu anda ıslanmamış tane kalmadı. Tanenin tamamı ıslandı, rutubeti gördü, nemlendi, çimlenmeye başladı. Hava şartları da iyi giderse önümüzdeki günlerde ekinlerimiz yüzeye vurur inşallah. Devamında da kar yağışları ve yağmur gelecektir. Geldiğinde de inşallah iyi bir kış atlatırsak, baharında devamı gelirse rekolte olur diye düşünüyoruz ama şimdiden tabii bunları söylemek çok erken. Bu sene şimdi ne kadar yağarsa yağsın eğer bahar yağışları az gelirse bu rekolteye etki olur. Şimdi çok güzel yağar, bahar yağışları da zamanında düşerse o zaman rekolte iyi olur diye düşünüyorum" dedi.

"Bölgelerindeki hasara göre mutlaka sigortalarını yaptırsınlar"

Yaşanan yağış sonrası çiftçilere tavsiyelerde bulunan Karatay Ziraat Odası Başkanı Kavuneker, "Şu anda mevsimde yapılacak bir şey yok. Çiftçiler tarlaları takip edecekler, arazilerini kontrol edecekler. Eğer kuru kaldıysa imkanı olanlar birazcık sulayacaklar ama kuru kalmadıysa, ıslandıysa yapılabilecek bir şey yok. Şu anda yapabileceğimiz zaten bir şey yok. Baksınlar toprakta tabaka oluşan yerler var mı, tanenin kontrol edilmesi lazım. Çiftçilerimiz şimdi tarlalarını sigorta yaptırıyor, sigorta yaptırırken sigortalarının içeriğini iyi baksınlar. Bölgelerindeki hasara göre mutlaka sigortalarını yaptırsınlar ya da kuraklık, dolu, rüzgar, su baskını sigortalarını yaptırırken bilinçli bir şekilde yapsınlar. Detayı çok önemli dikkat edilmesi gerekiyor mağdur olmamak için" ifadelerini kullandı.

"Tarım tekniğini ve pratiğini birleştirsinler"

Tarımın sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Kavuneker, "Tarımda babadan oğula pek geçmiyor, o artık eskidendi. Gençler tarımı terk ediyor, bunu üzülerek söylüyoruz ama şunu da belirtelim, geleceğin mesleği tarım. Kesinlikle tarlarını bırakmasınlar. Arazilerine, tarıma sahip çıksınlar. Dünya var olduğu müddetçe, her şey değişebilir işte geçmişte bir sürü meslek dalları kayboldu gitti ama tarım hala gün geçtikçe ilerliyor ve gün geçtikçe de bizim tarıma ihtiyacımız var. Mutlaka ve mutlaka tarım tekniğini ve pratiğini birleştirsinler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Çevre, Konya, Tarım, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Ovası'nda Tahıl Rekoltesi Beklentisi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
12:58 Erdoğan: Suriye’de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız
12:16 Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı
11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
18:10 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor
18:07 Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio’nun futbol hayatı tehlikede Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio'nun futbol hayatı tehlikede
18:04 Suriyeli Tümen Komutanı’ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik Suriyeli Tümen Komutanı'ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik
18:02 Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın
17:50 Avrupa Birliği HTŞ’ye yönelik tavrını ilan etti Avrupa Birliği HTŞ'ye yönelik tavrını ilan etti
17:32 Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
17:32 Cihat Yaycı’dan stratejik uyarı: Türkiye’nin Suriye’de 3 önceliği var Cihat Yaycı'dan stratejik uyarı: Türkiye'nin Suriye'de 3 önceliği var!
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 13:58:26. #1.12#
SON DAKİKA: Konya Ovası'nda Tahıl Rekoltesi Beklentisi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.