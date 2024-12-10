Konya Ovası'nda Tahıl Rekoltesi Beklentisi Artıyor

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Tahıl ambarı Konya Ovası'nda rekolteye umutlu bakış

KONYA - Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası'nda geçtiğimiz günlere kadar yağışların düşük olması kuraklığa kapı aralarken, etkili olan kar yağışı rekolte umutlarını arttırdı. Yağışların rekolte artışına olumlu katkı sağlayacağının tahmin edildiğini belirten uzmanlar, çiftçilere çeşitli uyarılarda bulundu.

Konya Ovasında 2023 yılı hububat sezonunda rekolte 2 milyon tonun üzerinde olarak kayıtlara geçti. Bu yıl yağış periyodik raporlarında ise geçen yılın aynı aylarına oranla yağışlarda artış görülüyor. Son günlerde etkili olan kar yağışı çiftçilerin yüzünü güldürdü. Yağışların rekolte artışına olumlu katkı sağlayacağının tahmin edildiğini belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Çok şükür 2022 yılından beri yağmayan kar geçen haftalarda sahamıza düştü. Allah bereketini arttırsın güzel bir kar yağışı oldu. Lokal olarak bazı yerlerde çok fazla, bazı yerlerde az ama şu da var yağış sonrası açık arazilerdeki karları tipi süpürdü, bazı tarlalarımızın bazı yerlerinde aynı. Islak olan yerler var, bazı yerlerde de kuru olan yerler var. Böyle bir açılık oldu ama bu neticede hepimizi bir serinletti. Daha sonra arkasından yağmurlar geldi, şu anda ıslanmamış tane kalmadı. Tanenin tamamı ıslandı, rutubeti gördü, nemlendi, çimlenmeye başladı. Hava şartları da iyi giderse önümüzdeki günlerde ekinlerimiz yüzeye vurur inşallah. Devamında da kar yağışları ve yağmur gelecektir. Geldiğinde de inşallah iyi bir kış atlatırsak, baharında devamı gelirse rekolte olur diye düşünüyoruz ama şimdiden tabii bunları söylemek çok erken. Bu sene şimdi ne kadar yağarsa yağsın eğer bahar yağışları az gelirse bu rekolteye etki olur. Şimdi çok güzel yağar, bahar yağışları da zamanında düşerse o zaman rekolte iyi olur diye düşünüyorum" dedi.

"Bölgelerindeki hasara göre mutlaka sigortalarını yaptırsınlar"

Yaşanan yağış sonrası çiftçilere tavsiyelerde bulunan Karatay Ziraat Odası Başkanı Kavuneker, "Şu anda mevsimde yapılacak bir şey yok. Çiftçiler tarlaları takip edecekler, arazilerini kontrol edecekler. Eğer kuru kaldıysa imkanı olanlar birazcık sulayacaklar ama kuru kalmadıysa, ıslandıysa yapılabilecek bir şey yok. Şu anda yapabileceğimiz zaten bir şey yok. Baksınlar toprakta tabaka oluşan yerler var mı, tanenin kontrol edilmesi lazım. Çiftçilerimiz şimdi tarlalarını sigorta yaptırıyor, sigorta yaptırırken sigortalarının içeriğini iyi baksınlar. Bölgelerindeki hasara göre mutlaka sigortalarını yaptırsınlar ya da kuraklık, dolu, rüzgar, su baskını sigortalarını yaptırırken bilinçli bir şekilde yapsınlar. Detayı çok önemli dikkat edilmesi gerekiyor mağdur olmamak için" ifadelerini kullandı.

"Tarım tekniğini ve pratiğini birleştirsinler"

Tarımın sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Kavuneker, "Tarımda babadan oğula pek geçmiyor, o artık eskidendi. Gençler tarımı terk ediyor, bunu üzülerek söylüyoruz ama şunu da belirtelim, geleceğin mesleği tarım. Kesinlikle tarlarını bırakmasınlar. Arazilerine, tarıma sahip çıksınlar. Dünya var olduğu müddetçe, her şey değişebilir işte geçmişte bir sürü meslek dalları kayboldu gitti ama tarım hala gün geçtikçe ilerliyor ve gün geçtikçe de bizim tarıma ihtiyacımız var. Mutlaka ve mutlaka tarım tekniğini ve pratiğini birleştirsinler" diye konuştu.