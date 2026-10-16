Konya Seydişehir'de araçta 1560 silah parçası ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Konya Seydişehir'de araçta 1560 silah parçası ele geçirildi, zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Seydişehir'de silah kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmada Hacıseyitali Mahallesi'nde bir araçta 1560 silah parçası ele geçirildi. Araçtaki zanlı gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Hacıseyitali Mahallesi'ndeki bir araçta yapılan aramada 1560 silah parçası ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA
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