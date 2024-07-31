Konya Seydişehir'de çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki üç katlı bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Seydişehir Aktaş Mahallesi 152001 Sokak'ta Muhammed Kasap'ın oturduğu 3 katlı evin ikinci katında banyoda bulunan elektrik şofbeninden yangın çıktı.

Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.???????