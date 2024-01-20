 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya Seydişehir'de ev yangını: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya Seydişehir'de ev yangını: 4 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Alaylar 2 Mahallesi'nde bir dairede çıkan yangında 4 kişi yaralandı. İtfaiye, sağlık, gaz ve elektrik dağıtım ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürülürken, yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Konya Seydişehir\'de ev yangını: 4 yaralı
20.01.2024 - 12:04,
Abone Ol

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 4 kişinin yaralandığı ev yangını söndürüldü.

Alaylar 2 Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'ndeki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık, gaz ve elektrik dağıtım şirketinden ekip sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, dairedeki Ahmet K, Yaren K, Meral K. ve Vahdettin A'yı çıkardı.

Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Vahdettin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Seydişehir, Vahdettin, İtfaiye, Konya, Olay, Güvenlik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Seydişehir'de ev yangını: 4 yaralı - Son Dakika


10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı

Son Dakika
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:40:36. #1.13#
SON DAKİKA: Konya Seydişehir'de ev yangını: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement