Konya Seydişehir\'de Suğla Gölü\'nde balıkçıların kantar ve tekneleri denetlendi

Seydişehir'de bulunan Suğla Gölü'nde balıkçılara su ürünleri kaynaklarının korunması noktasında denetim yapıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık alım kantarları ve teknelerde kapsamlı kontrol ve denetimler gerçekleştirdi.

???????Yetkililer, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına denetimlerin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini belirtti.