Konya Tarım Fuarı 22. Kez Sektörü Buluşturdu

07.04.2026 18:29
Konya Tarım Fuarı, 7-11 Nisan 2026 tarihlerinde Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenleniyor. Tarım sektörünü bir araya getiren fuar, bu yıl tarımsal mekanizasyon ve tarla teknolojileri alanında öne çıkıyor. Uluslararası katılımcıların da yer aldığı fuar, sektörde güçlü iş birlikleri kurulmasına olanak tanıyor.

Konya Tarım Fuarı, 22. kez kapılarını açarak tarım sektörünü 7-11 Nisan 2026 tarihlerinde Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde bir araya getirdi. Bu yılki organizasyon, tarım, tarımsal mekanizasyon ve tarla teknolojileri alanında bölgenin en kapsamlı fuarlarından biri olarak öne çıkıyor ve bundan böyle her yıl Nisan ayının ilk salı günü düzenlenecek.

Fuar, Tüyap Konya Fuarcılık A. Ş. organizatörlüğünde, TARMAKBİR, Tarım ve Orman Bakanlığı, MEVKA, TZOB, Konya Büyükşehir Belediyesi ve diğer yerel kuruluşların destekleriyle hayata geçirildi. 7 salon ve açık alan dahil 96 bin metrekarelik sergi alanında, tarım makineleri, sulama sistemleri, dijital tarım uygulamaları ve hayvancılık ekipmanları gibi geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.

Açılış törenine Konya Valisi İbrahim Akın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve diğer protokol üyeleri katıldı. Ayrıca Ekvador, Nijerya, Sudan ve Gana büyükelçilerinin katılımıyla fuar uluslararası bir platforma dönüştü. Türkiye'nin 81 ilinden ve yaklaşık 100 ülkeden gelen ziyaretçilerle, geçen yılki 251 bin ziyaretçi ve 432 katılımcı firma başarısını aşmayı hedefliyor.

Fuar kapsamında, tarımda sürdürülebilirlik, su yönetimi ve akıllı teknolojiler gibi konuların ele alındığı "Tarımın Geleceği Sahnesi" etkinliği düzenlendi. Ayrıca, Konya Teknokent iş birliğiyle "Start-up Alanı" ve açık alanda traktör yarışmaları gibi yenilikçi aktiviteler sunuldu. Tüyap Konya Fuar Merkezi'ndeki yenileme çalışmaları, katılımcı ve ziyaretçi deneyimini artırmayı amaçlıyor.

Konya Tarım Fuarı, sektörde güçlü iş birlikleri kurulmasına zemin hazırlayarak, Türkiye'nin tarım teknolojilerindeki gücünü küresel alıcılarla buluşturuyor ve bölgesel bir çekim merkezi olma özelliğini pekiştiriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

