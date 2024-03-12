Konya Valisi Vahdettin Özkan, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Özkan mesajında, ömrünü vatanına ve milletine adamış Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'yla, Türk milletinin bağımsızlık ve kutsal değerler uğruna verdiği mücadeleyi destansı şekilde anlattığını belirtti.
İstiklal Marşı'nın, Kurtuluş Savaşı yıllarında eşsiz kahramanlıklar ve zorluklarla mücadele eden ecdadın ortak duygularıyla inancının ifadesi olduğunu vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:
"Her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşı'mız, bizi millet kılan vazgeçilmez değerlerimizin en güzel ifadesi olarak, ilelebet yurdumuzun dört bir yanında yankılanacaktır. İstiklal mücadelesiyle bağımsızlığını kazanmış bir millet olarak birlik ve beraberliğimizi her daim muhafaza edeceğiz. Bu vatanın hangi zorluklar neticesinde kurulduğunu da genç nesillere aktaracağız. Bu duygularla, İstiklal Marşı'mızın kabulünün 103. yıl dönümü vesilesiyle, büyük şair, mütefekkir Mehmet Akif Ersoy'u ve tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."
Son Dakika › Güncel › Konya Valisi Vahdettin Özkan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü için mesaj yayımladı - Son Dakika
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, üreticilerin ve mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına dikkat çekerek, tarım arazilerine ve çiftçilere sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Başevirgen, mevsimlik tarım işçilerinin konaklama ve ücret sorunları nedeniyle deprem bölgesine gelmek istemediğini ifade etti. Ayrıca, üreticilerin yevmiyelerini bile karşılayamayacak duruma geldiğini ve tarımda çalışacak işçi bulunamadığını vurguladı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde, sokak üzerinde bulunan bir otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Ateş sonucu E.T. ve F.E. adlı 2 kadın yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 12 Mart Erzurum'un Düşman İşgalinden Kurtuluşu ile İstiklal Marşı'nın Kabulü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı mesajında, bu günün hem Erzurum'un kurtuluşunu hem de İstiklal Marşı'nın kabulünü kutladığını belirtti.
Kayseri Şeker 2.Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Ömürspor, ligin 3.haftasında Yeni Mahallespor'u 2-0 yenerek namağlup yoluna devam ediyor. Maçta Ahmet Turan Özbek ve Saffan Karasu'nun attığı gollerle Kayseri Ömürspor galibiyete ulaştı.
Mudanya ilçesinde bulunan bir bağ evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda U.B., A.S., F.S. ve S.Ç. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve 87 gram metamfetamin ele geçirildi. F.S. isimli zanlının silahlı yağma suçundan da arandığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı Birleşmiş Milletler etkinliğinde ses getiren bir protestoya imza attı. İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan'ın konuşmasına başladığı sırada toplantı salonunu terk eden Bakan Göktaş, konuşma sonrası salona geri dönüp "İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin bir sonucu olarak süregelen ve büyük insani acılara yol açan krizi görmezden gelemeyiz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?