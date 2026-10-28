Konya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Konya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı

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Konya ve çevre illerde Cumhuriyet\'in 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı
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Konya ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim törenleri düzenlendi. Konya Atatürk Anıtı'na Vali İbrahim Akın, Tümgeneral Yusuf Diker ve Başkan Uğur İbrahim Altay çelenk bıraktı; Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da da anıtlara çelenk sunuldu.

Konya ve çevre illerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya Atatürk Anıtı önündeki törende Vali İbrahim Akın, Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene çok sayıda kişi katıldı.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Kocatepe Parkı'ndaki törende ise Valilik, İkmal ve Garnizon Komutanlığı ile belediyenin çelenkleri Atatürk Anıtı'na bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere Türk bayrağı çekildi.

Törene, Vali Naci Aktaş, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral, Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, kurum amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Karaman

Karaman'da Cumhuriyet Parkı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutladı.

Törene, Vali Hayrettin Çiçek, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Yeni Parti Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Aksaray

Aksaray'da, Vali Murat Duru, Garnizon Komutanı Albay Ümit Şahin ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'in katılımıyla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA
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