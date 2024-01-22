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Konya ve Isparta'da FETÖ/PDY Operasyonu: 2'si Kadın 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Konya ve Isparta'da FETÖ/PDY Operasyonu: 2'si Kadın 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri sonucunda 46 FETÖ üyesi daha tespit edildi ve gözaltına alındı.

Konya ve Isparta\'da FETÖ/PDY Operasyonu: 2\'si Kadın 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
22.01.2024 - 13:53,
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KONYA ve Isparta'da FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen 2'si kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Konya ve Isparta'da yapılan operasyonlarda örgütün 'ByLock' adlı gizli haberleşme programını kullandığı öne sürülen 2'si kadın 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinden 46 FETÖ üyesi daha deşifre oldu. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Konya ve Isparta'da FETÖ/PDY Operasyonu: 2'si Kadın 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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