Konyaaltı Belediye Başkanı 1 Mayıs'ta İşçilerle Kahvaltıda Buluştu

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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sahada mesaide olan personel ile kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Kotan, işçilerin her zaman yanında olacağını ve haklarını savunacağını söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediyede mesaide olan personeli yalnız bırakmadı. Konyaaltı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan personelle bir araya gelen Kotan, emekçilerle sabah kahvaltısını birlikte yaptı. Kotan, işçilerin her zaman yanında olacağını ve haklarını savunacağını söyledi.

"ALANLARDA OLACAĞIZ"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerin hakları için alanlarda olacağını söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "1 Mayıs'ta sizlerle birlikte kahvaltı yapmak istedik. Ara ara belirli dönemlerde sizi ziyarete geleceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sizler ve bizim için özel bir gün. Dünya Emekçiler Günü 1 Mayıs. Bugün bizler alanlarda olacağız. Sizlerin hakkı için yürüyeceğiz" dedi.

"NEREDEN GELDİĞİMİ UNUTMADIM"

Emeğin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Başkan Kotan, "O yüzden sizleri sabah sabah rahatsız ettik. Siz bizden sonra mesaiye başlayacaksınız. Aslında ben de sizden sonra mesaiye başlayacağım. Benim de sabahım yok, gecem yok. Sizin işleriniz yoğunsa, bizimki de yoğun. Biz de bir emekçiyiz. Konyaaltı'na hizmet veriyoruz. Ben sizlerle ilk kez bir araya geldiğim zaman da söyledim: Aynaya baktığınız zaman beni görün çünkü ben de işçilikten geliyorum. Nasip oldu bu durumlara geldik. Ama biz nereden geldiğimizi de nasıl geldiğimizi de hiçbir zaman unutmuyoruz" diye konuştu.

"YANINIZDA OLACAĞIM"

İşçilerin haklarını her zaman savunacağını vurgulayan Kotan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Sizin alın terinizi, emeğinizi iyi bilen bir belediye başkanı olacağımı her zaman söyledim. Hakkınızı savunacağımı söyledim. Bu sözümde de duracağım. Her zaman için çalışan arkadaşlarımla sizlerle beraber mutlu mesut yol yürüme taraftarıyım. Yanınızda olacağız. O yüzden bugün dünyada ve Türkiye'de önemli bir gün. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sizin gününüz, tüm emekçilerin günü. 1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar.'