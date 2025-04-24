Konyaaltı Belediye Başkanı, 23 Nisan'da Koltuğunu Çocuklara Devretti

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu, Defnesu Eral ve Uzay Ulusoy'a emanet etti. Küçük başkanların taleplerini dinleyen Başkan Kotan, "Unutmayın, sizin burada bir Cem Ağabey'iniz var" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Kotan, başkanlık koltuğunu çocuklara devretti. Bir günlüğüne başkan olan Defnesu ve Uzay, Konyaaltı'na ilişkin düşüncelerini paylaşırken, yapılmasını istedikleri bazı çalışmaları da dile getirdi.

Başkan Kotan, Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday'ın koltuğu sembolik olarak devrettiği Toprak ile de görüntülü bir görüşme yaptı. Toprak'ın Gürsu Mahallesi ile ilgili taleplerini dinleyen Kotan, bu talepleri de tek tek not aldı.

Çocukların, parklarla ilgili sorularını yanıtlayan Başkan Kotan, şunları söyledi:

"Parklarla ilgili aydınlatma çalışmalarımız devam ediyor. Büyük parklarımıza güvenlik kameraları taktık, parklarımız 24 saat boyunca izlenecek. Hem temizliğine hem güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu kenti muhtarlarımızla birlikte yönetiyoruz. Muhtarlarımıza da senin vasıtanla çok selamlarımı iletiyorum. Önümüzdeki günlerde Muhtarlar Meclisi yapacağız. Seçilmiş muhtarlarımızla bu kenti çok güzel yönetiyoruz. Muhtarlık ve belediye koordineli şekilde çalışmaya devam ediyor. Senin aracılığınla Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle anıyorum. İyi ki bu güzel ülkeyi bize armağan ettiler. Her zaman sizi koruyup kollayacağız, her zaman sizin önünüzü açacağız. Geleceğe umutla bakmanız için elimizden geleni yapacağız."