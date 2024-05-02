Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı

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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Antalya'da düzenlenen yürüyüşe katıldı. Başkan Kotan, "Emek bizim için en yüce değerdir. İşçinin, emekçinin hakkını savunmak için 1 Mayıs'ta her zaman olduğu gibi yine alanlardayız" dedi.

Başkan Kotan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Antalya'da düzenlenen yürüyüşe katıldı. Aydın Kanza Parkı'nın önünde başlayan yürüyüşte, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çeşitli derneklerin üye ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş yer aldı.

Kotan, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP milletvekilleri, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ve çok sayıda partili ile kol kola yürüdü. Kotan, ardından farklı sivil toplum kuruluşlarının kortejlerini de ziyaret etti.

İşçinin, emekçinin hakkını savunmak için 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşüne katıldığını belirten Kotan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 20 yıldır olduğu gibi bugün de alanlardaydık. İşçinin, emekçinin, alın terinin her zaman yanında olduk. Belediye başkanlığım döneminde de her zaman olduğu gibi işçi kardeşlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğim. Emek bizim için en yüce değerdir" dedi.