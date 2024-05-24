Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Gökçam Köy Yaşam Merkezi\'ndeki sergiyi açtı

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(ANTALYA)- Gökçam Köy Yaşam Merkezi'ndeki sergiyi açan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Kursiyerlerin el emeği ürünlerinden oluşan sergiyi çok beğendim. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Gökçam Köy Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen 'El Emeği Ürünler Sergisi'nin açılışını yaptı. Açılışın ardından Başkan Kotan, kursiyerlerle ve sergiyi ziyaret eden vatandaşlarla sohbet etti.

Sergiyi çok beğendiğini belirten Kotan, "Gökçam Köy Yaşam Merkezi'nde Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı, 'El Emeği Ürünler Sergisi'nin açılışını yaptık. Kursiyerlerin el emeği ürünlerinin olduğu sergiyi çok beğendim. Sergide emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

Yaşam Merkezi'nde sosyalleşiyorlar

Gökçam Köy Yaşam Merkezi'nin daha önce köy okulu olduğunu hatırlatan Başkan Kotan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gökçam ve Akdamlar'daki eski köy okullarımız tadilattan geçirilerek ve Köy Yaşam Merkezleri'ne dönüştürülerek, yeniden hayat buldu. Bu binalar restorasyon işlemleri sonrası Konyaaltı Halk Eğitimi Merkezi'ne (KONHEM) teslim edildi. Burada çocuk, genç, yaşlı her yaştan mahalle sakini farklı dallardaki el sanatları kurslarına katılıyor. Merkezde çocuklara ve gençlere yönelik futboldan basketbola, müzikten halk oyunlarına kadar çok sayıda kurs bulunurken, kadınlara yönelik biçki-dikiş kursları, yetişkin kadın-erkeklere yönelik ise bahçede fidan dikme, ağaç budama, sebze-meyve yetiştirme eğitimleri veriliyor. Bölge halkı kurslar sayesinde hem yeni şeyler öğreniyor hem de bu yaşam merkezlerinde sosyalleşme imkanı buluyor. Bu nedenle bu merkezleri çok önemsiyorum."