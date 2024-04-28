Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Tüm Bel-Sen'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Tüm Bel-Sen'i Ziyaret Etti

Tüm Bel-Sen Antalya Şubesi Başkanı İlhan Karakurt, Konyaaltı Belediyesi Başkanı Cem Kotan'ı ziyaret etti. Başkan Kotan, sendikalaşmanın sosyal bir hak olduğunu vurgulayarak, emekçilerin sendikal haklarına saygı duyduklarını belirtti.

28.04.2024 12:24  Güncelleme: 12:26
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(ANTALYA) - Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen ) Antalya Şubesi Başkanı İlhan Karakurt, Konyaaltı Belediyesi Başkanı Cem Kotan'ı ziyaret etti. Sendikalaşmanın sosyal bir hak olduğunu dile getiren Başkan Kotan, "Emekçilerin sendikal haklarına asla karışmayız. Herkes istediği sendikayı seçmekte özgürdür" dedi.

Tüm Bel-Sen Antalya Şubesi Başkanı İlhan Karakurt, yönetim kurulu üyeleri ve iş yeri temsilcileri ile Başkan Kotan'ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt, ziyarette Başkan Kotan'a Konyaaltı Belediyesi'nde çalışan emekçilere ilişkin beklenti ve taleplerini iletti, Kotan'ı 1 Mayıs İşçi Bayramı'na davet etti.

Sendikal hak ve tercihlere saygı duyduğunu belirten Kotan da şunları söyledi:

"Sendikalaşma hakkı anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış sosyal bir haktır. Sendika özgürlüğü işçilerin kendi özgür iradeleriyle istedikleri düzeyde sendika kurup istedikleri sendikaya üye olabilmeleri anlamına gelir. Belediye emekçilerimizin sendikal haklarına asla karışmayız. Herkes istediği sendikayı seçmekte özgürdür."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Tüm Bel-Sen'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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