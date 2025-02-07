Konyaaltı Belediye Meclisi'nde Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
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Konyaaltı Belediye Meclisi'nde Dayanışma Vurgusu

Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Belediye Meclisi toplantısında tüm kurumların dayanışma içerisinde olması gerektiğini belirtti. Depremler ve yangınlarda hayatını kaybedenler anıldı.

07.02.2025 15:55
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Meclisi'ni yöneten Belediye Başkanı Cem Kotan, bütün kurumların aynı sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sadece kötü günlerde değil, iyi günlerde de dayanışma içerisinde olmalıyız. Bu noktada, bizler devlet ve yerel yönetimler olarak üzerimize düşen görevleri yapmalıyız" dedi.

Konyaaltı Belediye Meclisi şubat ayı olağan toplantısı, Başkan Kotan yönetiminde Beydağları Meclis Salonu'nda yapıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantı öncesinde, 6 Şubat Depremleri'nde ve Kartalkaya yangınında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Parti sözcülerinin gündem dışı konuşmalarının ardından söz alan Başkan Kotan, "Ne yazık ki 53 binden fazla insanımızı kaybettik. Onları rahmet ve saygıyla anıyorum. İnşallah ülkemiz bir daha böyle felaket yaşamaz. 11 şehrimizde olan depremle ilgili herkes bir şeyler yapmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

Bütün kurumların aynı sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Kotan, "Biz de dahil olmak üzere bu tip olaylara hazırlıklı bir şekilde denetim planları yapılmak zorunda. Sadece kötü günlerde değil, iyi günlerde de dayanışma içerisinde olmalıyız. Bu noktada, bizler devlet ve yerel yönetimler olarak üzerimize düşen görevleri yapmalıyız" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği

Toplantıda, "Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca iş birliği yapılıp yapılmayacağı, iş birliği yapılması halinde iş birliği protokolü imzalamak üzere; Belediye Başkanı Cem Kotan'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesine ilişkin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 17/01/2025 tarih ve 9 sayılı yazısı" gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Kabul edilen madde ile Akdeniz Üniversitesi ve Konyaaltı Belediyesi arasındaki iş birliği anlaşmalarına bir yenisi daha eklendi.

Kaynak: ANKA

Cem Kotan, Konyaaltı, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediye Meclisi'nde Dayanışma Vurgusu - Son Dakika

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