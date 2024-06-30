Konyaaltı Belediyesi, EURO 2024 maçlarını dev ekranda yayınlıyor

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(ANTALYA) - EURO 2024 karşılaşmalarını HayatPark'ta yer alan dev ekranla vatandaşlarla buluşturan Konyaaltı Belediyesi, 2 Temmuz Salı günü oynanacak Avusturya- Türkiye maçını da yine dev ekrana yansıtacak.

EURO 2024'te heyecan son 16 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Çekya karşısında aldığı galibiyetin ardından F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak adını üst tura yazdıran "Bizim Çocuklar", şimdi de Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Maç, 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'den itibaren canlı yayında ve dev ekranda HayatPark'ta gösterilecek.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Gelin HayatPark'a kuracağımız dev ekranlarımızda bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım" dedi.