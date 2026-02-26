Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: "Aynı Sofranın Etrafında Buluşmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz" - Son Dakika
Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan: "Aynı Sofranın Etrafında Buluşmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz"

26.02.2026 09:22  Güncelleme: 10:16
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelip bölgedeki hizmetleri anlattı. Kotan, Ramazan'ın huzur ve bereket getirmesini dilerken, katılan vatandaşlara teşekkür etti.

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Çakırlar Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu. Kotan, "Ramazan ayının gönüllerimize huzur, sofralarımıza bereket getirdiği bu güzel akşamda, aynı sofranın etrafında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Kotan, Konyaaltı Belediyesi'nin ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Çakırlar Kapalı Pazar Yeri'ndeki programa Kotan'ın yanı sıra Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Taşdelen, CHP Antalya İl Başkan Yardımcıları ve Konyaaltı İlçe Başkan Yardımcıları, CHP Akseki İlçe Başkanı Hasan Erdem, CHP Antalya İl ve İlçe Gençlik Kolları Başkanları, Konyaaltı'nda görev yapan muhtarlar, Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar programı, semazen gösterisi ve edilen iftar duasıyla başladı. Kotan, iftar duasının ardından vatandaşlarla birlikte iftar yaptı, oruçların açılmasının ardından ise vatandaşlara hitap etti.

Kırsalda gerçekleştirilen hizmetleri sıraladı

Konyaaltı Belediyesi olarak yalnızca merkeze değil, aynı oranda kırsal mahallelere de hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Kotan, şunları söyledi:

"Seralarda tarımla uğraşan üreticilerimize bio briket yardımımızı yapmaya devam ediyoruz. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza ilaç ve aşılama desteğini vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda göreve geldiğimizden bu yana asfalt çalışmalarımız da bölgemizde devam ediyor. Açtığımız kurslarla, vatandaşlarımızın sosyal hayatına dokunuyoruz. Bunların yanı sıra parklarımızın yapım ve düzenleme çalışmaları da sürüyor. En önemlisi de kırsal bölgemizde Doğa Çocuk Enstitüsü'nün açılışını yaparak, Konyaaltı'mızdaki 5'inci kreşimizi açtık. Çocuklarımız burada eğitim almaya devam ediyor. Şehidimiz Murat Talay'ın ismini de Doyran'da bulunan hizmet binamıza verdik. Tüm bu hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz."

Ramazan ayının huzur ve bereket getirmesini dileyen Kotan sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Soframızı paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

"Ramazan ayının gönüllerimize huzur, sofralarımıza bereket getirdiği bu güzel akşamda, aynı sofranın etrafında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl da yine burada, aynı duygularla iftar soframızı paylaşmıştık. Bu akşam iftar soframızı bizlerle paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel sofranın kurulmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Allah tutulan oruçları kabul etsin, birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum."

Vatandaşlardan teşekkür

Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu dile getiren Hür Aldemir, "Çok güzel bir buluşma. Böyle mübarek günlerin anlamlı birlikteliklerle güzelleşeceğine inanıyorum. Ramazan ayı kalplerin bir araya gelmesi açısından çok önemli. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

İftar programından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Fatma Avcı ise "Konyaaltı Belediyemizi ve Başkanımızı çok seviyoruz. Hizmetlerini beğeniyoruz. Kendisine iftar programı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çakırlar Kapalı Pazar Yeri'ndeki iftar sofrasında bulunduğu için memnun olduğunu belirten Mehmet Süner de iftara eşiyle birlikte geldiğini belirterek Kotan'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cem Kotan, Konyaaltı, Güncel, İftar, Son Dakika

