Konyaaltı Belediyesi Kurban Bayramı\'nda Ücretsiz Kesim Hizmeti Sunuyor

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların ibadetini hijyenik ve düzenli şekilde yerine getirebilmesi için Altınkum ve Siteler Mahalle Pazarı'nda ücretsiz kesim hizmeti veriyor.

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kurban kesecek vatandaşlar için farklı mahallelerde kurban kesim noktası oluşturdu. Altınkum ve Siteler mahallelerinde kurulan kesim alanlarında, hijyen kurallarına uygun ve ücretsiz kurban kesim işlemi yapıldı. Belediye ekipleri, Siteler Kapalı Pazar Yeri'nde küçükbaş hayvanların, Altınkum Kapalı Pazar Yeri'nde ise büyükbaş hayvanların kesimini gerçekleştirdi. Kurban Bayramı öncesi oluşturulan online randevu sistemi ile vatandaşlar sıra beklemeden kurbanlarını kestirme imkanı buldu. Hijyen, çevre temizliği ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde yapılan işlemler, vatandaşın beğenisini kazandı.

"Hiçbir eksiğimiz yok"

Kesim hizmetinden faydalanan vatandaşlar, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Yusuf Saraçoğlu: "Konyaaltı Belediye'mizden memnunuz. Telefonla arayıp randevu aldık, bize kod gönderildi. Belediye Başkanımız Cem Kotan'a çok teşekkür ederiz."

-Harun Aygün: "Burada çok güzel bir hizmet var. Kurbanımız kesiliyor, hiçbir eksiğimiz yok. Başkanımız Cem Kotan'a teşekkür ediyoruz."

-Nurten Öcal: "Randevu alarak geldik ve kesim işlemimiz sorunsuz tamamlandı. Yıllardır buraya geliyoruz. Hijyen konusunda da çok memnunuz. Başkanımız Cem Kotan'a teşekkür ediyor, herkese iyi bayramlar diliyorum."