Konyaaltı Belediyesi, LGS Nedeniyle Pazar Günü Pazar Yerini Değiştirecek - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi, LGS Nedeniyle Pazar Günü Pazar Yerini Değiştirecek

Konyaaltı Belediyesi, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS nedeniyle Pınarbaşı Kapalı Pazarı'nın pazar günü yerine cumartesi günü kurulacağını açıkladı. Belediye Başkanı Cem Kotan, 'Çocuklarımızın eğitimi bizim en büyük önceliğimiz' dedi.

30.05.2024 10:34
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS nedeniyle Pınarbaşı Kapalı Pazarı'nın pazar günü yerine cumartesi günü kurulacağını açıkladı. Belediye Başkanı Cem Kotan, "Çocuklarımızın eğitimi bizim en büyük önceliğimiz" dedi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Abdurrahman Neriman Bileydi İlk ve Ortaokulu'nun yan tarafına kurulan Pınarbaşı Kapalı Pazarı, 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı (LGS) nedeniyle pazar günü yerine 1 Haziran Cumartesi günü kurulacak.

"Öğrencilerin eğitimi en büyük önceliğimiz"

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Çocuklarımızın eğitimi bizim en büyük önceliğimiz. Onların güvenli ve huzurlu bir ortamda hareket etmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyor, siz vatandaşlarımıza da anlayışınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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