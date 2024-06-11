Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Çoksesli Çocuk Korosu Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü

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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Çoksesli Çocuk Korosu, Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen 1. Koro Festivali'nde, Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Çoksesli Çocuk Korosu, Akdeniz Üniversitesi'nin düzenlediği 1. Koro Festivali'nde sahne aldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen güzel sanatlar liseleri, üniversiteler, özel kurslar, çocuk, gençlik ve yetişkin çoksesli koroları arasından Konyaaltı Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, 15 koro arasından, üç koroya verilen Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen 1. Koro Festivali'nde, Gazi Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Suna Çevik, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Seval Köse ve Akdeniz Üniversitesi emekli öğretim üyesi Hasan Bozkurt'un aralarında bulunduğu değerlendirme kurulu tarafından, Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Konyaaltı Belediyesi Çoksesli Çocuk Korusu büyük beğeni ve alkış aldı.

Festivalin sonunda katılımcı tüm korolar, Prof. Dr. Suna Çevik yönetiminde "Biz Genciz" ve "Mustafa'm" marşlarını söyledi.