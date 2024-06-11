Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Çoksesli Çocuk Korosu Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Çoksesli Çocuk Korosu Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü

Geniş Video İzle

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Çoksesli Çocuk Korosu, Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen 1. Koro Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Festivalde birçok koronun arasından seçilen Konyaaltı Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu büyük beğeni topladı.

11.06.2024 12:38  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Çoksesli Çocuk Korosu, Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen 1. Koro Festivali'nde, Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Çoksesli Çocuk Korosu, Akdeniz Üniversitesi'nin düzenlediği 1. Koro Festivali'nde sahne aldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen güzel sanatlar liseleri, üniversiteler, özel kurslar, çocuk, gençlik ve yetişkin çoksesli koroları arasından Konyaaltı Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu, 15 koro arasından, üç koroya verilen Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen 1. Koro Festivali'nde, Gazi Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Suna Çevik, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Seval Köse ve Akdeniz Üniversitesi emekli öğretim üyesi Hasan Bozkurt'un aralarında bulunduğu değerlendirme kurulu tarafından, Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen Konyaaltı Belediyesi Çoksesli Çocuk Korusu büyük beğeni ve alkış aldı.

Festivalin sonunda katılımcı tüm korolar, Prof. Dr. Suna Çevik yönetiminde "Biz Genciz" ve "Mustafa'm" marşlarını söyledi.

Kaynak: ANKA

Akdeniz Üniversitesi, Konyaaltı Belediyesi, Çocuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Çoksesli Çocuk Korosu Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:25:54. #1.12#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Çoksesli Çocuk Korosu Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement