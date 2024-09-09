Konyaaltı Belediyesi, Narin için anma töreni düzenledi - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi, Narin için anma töreni düzenledi

Konyaaltı Belediyesi, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin için anma töreni düzenledi. Törene siyah kıyafetlerle katılan belediye personeli, Narin'in fotoğrafının bulunduğu alana kırmızı karanfil bıraktı.

09.09.2024 21:26
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Konyaaltı Narin için siyaha büründü

Törene siyah kıyafetlerle katılan belediye personeli, Narin'in fotoğrafının bulunduğu alana kırmızı karanfil bıraktı

ANTALYA - Konyaaltı Belediyesi Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin için anma töreni düzenledi. Törene siyah kıyafetlerle katılan belediye personeli, Narin'in fotoğrafının bulunduğu alana kırmızı karanfil bıraktı.

Konyaaltı Belediyesi, Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı anmak için tören düzenledi. Konyaaltı Belediye binasında düzenlenen anma törenine Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Törene siyah kıyafetlerle katılan personel, Narin'in fotoğrafının bulunduğu alana kırmızı karanfil bıraktı. Duygulu anların yaşandığı anma töreninde bazı çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Öyle bir ağlasam ki çocuklar

Narin'in anma törenindeki konuşmasına Aziz Nesin'in "Öyle bir ağlasam, Öyle bir ağlasam çocuklar. Size hiç gözyaşı kalmasa. Öyle bir ölsem, Öyle bir ölsem çocuklar. Size hiç ölüm kalmasa" dizeleriyle başlayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Sözün bittiği yerdeyiz. Acımız ve öfkemiz çok büyük. Narin yaşasaydı yaşıtları gibi bugün okula gidecekti. Ama maalesef acı haberini aldık" dedi.

"Çocuklar ölürken susulmaz"

"Çocuklar ölürken susulmaz" diyen Başkan Kotan, "Susmadık, hiç bir zaman da susmayacağız. Narin'i anmak için, öfkemizi paylaşmak için bugün bir araya geldik. 19 gündür kayıp olan Narin'i büyük umutlarla bekledik. Güzel haberlerini bekledik ama maalesef ölüm haberini aldık. Bunu yapanların en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz" diye konuştu. Çocukları korumanın ve toplumun içerisinde ön planda tutmanın önemine vurgu yapan Başkan Kotan, "Bunlar için mücadele eden bizler olmalıyız. Hem siyasetle uğraşanlar, hem de devletin her kademesinde olanlar bunları yapmalı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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