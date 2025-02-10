Konyaaltı Belediyesi'nden Eğitim Kurumlarına Kantin Denetimi

Güncel

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde bulunan eğitim kurumlarının kantinlerinde denetim yapmaya devam ediyor. Denetim sırasında tespit edilen tarihi geçmiş ve hijyenik olmayan ürünler imha edilirken, işletme sahiplerine de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanıyor.

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde yer alan eğitim kurumlarının kantinlerine yönelik denetimlerini arttırdı. Öğretmen ve öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde beslenmesi amacıyla yapılan bu denetimler, hijyen ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik yapılıyor. Denetimde, satılan gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri ve iş kantinlerin ruhsatları denetleniyor. Ekipler denetim sırasında işletmelere sağlık yönetmeliği, hijyen ve genel kurallar hakkında bilgiler de veriyor. Zabıta ekipleri, eylül ve şubat aylarında halk sağlığı için yaptığı denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari yaptırımlar yapıyor.

Denetimler devam edecek

Öğrencilerin sağlığına büyük önem verildiğini belirten ekipler, çocukların sağlıklı beslenmesinin, sağlıklı geleceği de beraberinde getireceğini vurguladı. Ayrıca ekipler, bu kapsamdaki denetimlerini düzenli olarak sürdüreceklerini ve kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağını da belirtti. Amaçlarının öğrenci sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemek olduğunun da altını çizen Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.