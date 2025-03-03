Konyaaltı Belediyesi'nden Güvenli Ulaşım ve Spor Alanları İçin Yenileme Çalışmaları

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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede güvenli ulaşımı sağlamak ve spor alanlarını daha kullanışlı hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalarla kasisler, okul ve park alanları yeniden boyanırken spor sahaları da yenileniyor.

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde sürücü ve yayaların güvenliğini artırmak için kasis ve park yeri çizgilerini yeniliyor. Özellikle okul çevreleri, ana caddeler ve sıklıkla kullanılan bölgelerde çalışmaları yoğunlaştıran ekipler aynı zamanda, ilçe genelindeki basketbol ve futbol sahaları ile diğer spor alanlarında boyama işlemleri gerçekleştiriyor. Yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, vatandaşların daha güvenli bir ulaşım sağlaması ve spor alanlarından en iyi şekilde faydalanması için planlı çalışmalarını sürdürüyor.

Okullarda boya ve temizlik işlemleri yapılıyor

Belediye ekipleri, ilçedeki okullarda yıl boyunca bakım ve yenileme çalışmalarının süreceğini belirtti. Çocukların daha iyi şartlarda eğitim görebilmesi için okul çevrelerinde de düzenli bakım ve yenileme çalışmalarına devam eden ekipler, aynı zamanda hijyenik bir ortam sağlamak amacıyla okullarda boya ve temizlik işlemleri gerçekleştiriyor. Dersliklerden koridorlara, okul bahçelerinden tuvaletlere kadar geniş bir alanda yapılan çalışmalar sayesinde öğretmen ve öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, bu tür çalışmaların belirli periyotlarla devam edeceğini ve eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bakım-onarım faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.