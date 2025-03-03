Konyaaltı Belediyesi'nden Güvenli Ulaşım ve Spor Alanları İçin Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konyaaltı Belediyesi'nden Güvenli Ulaşım ve Spor Alanları İçin Yenileme Çalışmaları

Konyaaltı Belediyesi, ilçede güvenli ulaşımı artırmak ve spor alanlarını daha kullanışlı hale getirmek amacıyla kasislerin yenilenmesi, park alanlarının boyanması ve spor sahalarının iyileştirilmesi gibi çalışmalara devam ediyor. Ayrıca, okullarda hijyenik bir ortam sağlamak için boya ve temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor.

03.03.2025 16:28  Güncelleme: 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede güvenli ulaşımı sağlamak ve spor alanlarını daha kullanışlı hale getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalarla kasisler, okul ve park alanları yeniden boyanırken spor sahaları da yenileniyor.

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde sürücü ve yayaların güvenliğini artırmak için kasis ve park yeri çizgilerini yeniliyor. Özellikle okul çevreleri, ana caddeler ve sıklıkla kullanılan bölgelerde çalışmaları yoğunlaştıran ekipler aynı zamanda, ilçe genelindeki basketbol ve futbol sahaları ile diğer spor alanlarında boyama işlemleri gerçekleştiriyor. Yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, vatandaşların daha güvenli bir ulaşım sağlaması ve spor alanlarından en iyi şekilde faydalanması için planlı çalışmalarını sürdürüyor.

Okullarda boya ve temizlik işlemleri yapılıyor

Belediye ekipleri, ilçedeki okullarda yıl boyunca bakım ve yenileme çalışmalarının süreceğini belirtti. Çocukların daha iyi şartlarda eğitim görebilmesi için okul çevrelerinde de düzenli bakım ve yenileme çalışmalarına devam eden ekipler, aynı zamanda hijyenik bir ortam sağlamak amacıyla okullarda boya ve temizlik işlemleri gerçekleştiriyor. Dersliklerden koridorlara, okul bahçelerinden tuvaletlere kadar geniş bir alanda yapılan çalışmalar sayesinde öğretmen ve öğrencilerin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, bu tür çalışmaların belirli periyotlarla devam edeceğini ve eğitim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda bakım-onarım faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Konyaaltı Belediyesi, Yerel Haberler, Ulaşım, Güncel, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi'nden Güvenli Ulaşım ve Spor Alanları İçin Yenileme Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:49:07. #7.12#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediyesi'nden Güvenli Ulaşım ve Spor Alanları İçin Yenileme Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.