Konyaaltı Belediyesi'nin Düzenlediği Bebek Günleri Başladı - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi'nin Düzenlediği Bebek Günleri Başladı

Konyaaltı Belediyesi'nin, 2 Mayıs Dünya Bebek Günü kapsamında düzenlediği 'Bebek Günleri' başladı. Bebek Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

02.05.2024 18:11  Güncelleme: 18:16
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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi'nin, 2 Mayıs Dünya Bebek Günü kapsamında düzenlediği "Bebek Günleri" başladı. Bebek Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliklerin ilk gününde bebek yogası yapıldı. Yoga eğitmeni Dilek Gümüş Gökay eşliğinde gerçekleştirilen bebek yogasının ardından gerçekleştirilen söyleşide Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Doç. Dr. Veysi Çeri, "Yeterince İyi Ebeveyn Olmak" konusunda  katılımcılara bilgi verdi. Ebeveynlere sağlıklı bireyler yetiştirmek ve iyi bir ebeveyn olmaları için neler yapmaları gerektiğini anlatan Çeri, "Modern dünyanın dayattığı mükemmellik kaygısı ve baskısı altında ezilmeden hem kendinizi hem de çocuklarınızı yıpratmadan iyi bireyler yetiştirebilirsiniz" dedi.

"BEBEK GÜNLERİ" SEVİLDİ

"Bebek Günleri"ne katılan ebeveynler, etkinliklere ilişkin düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

-Canan Taşcı: "Etkinliğe bebeğimle katıldık. Biz zaten Bebek Parkı'nı çok seviyoruz. Kızım 15 aylıkken biz bu parkı tanımıştık. Sürekli geliyoruz. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Kızım buraya gelince arkadaşlık kurmayı öğrendi. Bebek Parkı'nın hijyenik olması nedeniyle kızım tuvalet eğitimini de daha çabuk kavradı."

- İbrahim Kaya: "Çocuğumu 10 aydır her hafta Bebek Parkı'na getiriyorum. Öğretmenlerimiz gayet ilgili. Burası çocuğumun sosyalleşmesi adına çok etkili oldu. Bebek Günleri'nde de 3 gün boyunca bebeklerimize ve biz ailelere yönelik gerçekleştirilecek etkinlikler çok güzel. Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan'a ve tüm ekibine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi'nin Düzenlediği Bebek Günleri Başladı - Son Dakika

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