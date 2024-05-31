Güncel

Müge Anlı\'nın kan beynine sıçradı: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği 'Gün Batımı Akustik Konseri'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Konyaaltı Kent Meydanı'nı dolduran yüzlerce yurttaş, konuk sanatçılarla birlikte şarkılar söyleyip dans etti.

Konyaaltı Belediyesi ilçe sakinlerini kültür ve sanat faaliyetleriyle buluşturmaya devam ediyor. İlçe belediyesi bünyesinde hizmet veren Müzik Akademisi tarafından düzenlenen 'Gün Batımı Akustik Konseri' de vatandaşlardan beğeni topladı.

Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere, her yaştan yüzlerce vatandaş katıldı. Yüzlerce kişi, Müzik Akademisi orkestrası ve konuk sanatçıların performansıyla doyasıya eğlendi. İlçe sakinleri Konyaaltı Sahili'ne karşı sanatçılarla birlikte şarkılar söyleyip dans etti.