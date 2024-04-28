Konyaaltı Belediyesi Otizmli Bireylere Hayvan Sevgisini Aşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konyaaltı Belediyesi Otizmli Bireylere Hayvan Sevgisini Aşıladı

Geniş Video İzle

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi, HayatPark Otizm Kurs Merkezi ve Bizim Otizm Vakfı'nda eğitim gören özel bireylere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla etkinlik düzenledi. Arama-kurtarma köpeği Zeyna ile yapılan eğitimde çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

28.04.2024 14:40  Güncelleme: 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, HayatPark Otizm Kurs Merkezi ve Bizim Otizm Vakfı'nda eğitim gören özel bireylere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte arama-kurtarma köpeği Zeyna ile çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

Otizm farkındalık ayı kapsamında Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekibi özel bireylere hayvan sevgisini aşılamak üzere harekete geçti. Ekipler ilk olarak Bizim Otizm Vakfı'nda, daha sonra da HayatPark Otizm Kurs Merkezi'ndeki özel bireylere arama-kurtarma köpeği Zeyna ile eğitim verdi. HayatPark'taki etkinliğe Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Akyar da katıldı.

Zeyna ile verilen eğitime özel bireylerin ilgi gösterdiğini açıklayan HayatPark Otizm Kurs Merkezi öğretmenlerinden Ülkü Atalay, şunları söyledi:

"Bugün Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekibi, arama-kurtarma köpeği Zeyna ile bize kısa bir eğitim gerçekleştirdi. Özel bireylerimiz Zeyna ile vakit geçirmekten çok mutlu oldular. Onunla oyunlar oynadılar. Hayvan sevgisi kazanmaları adına bu etkinliği çok önemsiyoruz. Konyaaltı Belediye Başkanı'mız Cem Kotan'a, aramızda bulunan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcımız Veysel Akyar'a ve belediyemize böyle bir etkinlik düzenledikleri için çok teşekkür ediyoruz."

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Sinan Toprak da "Arama-kurtarma köpeğimiz Zeyna ile otizmli bireylere bir rehabilitasyon faaliyetinde bulunduk. Onlara faydalı ve yararlı olmaya çalıştık. Köpeklerle yapılan terapi ve rehabilitasyonun derslerine olumlu katkısı olsun istedik. Otizmli öğrencilerin hayvan sevgilerini artırmaya çalıştık. Köpek fobilerini de yenmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar da bu tür faaliyetlerde bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

Konyaaltı Belediyesi Otizmli Bireylere Hayvan Sevgisini Aşıladı
Kaynak: ANKA

Konyaaltı Belediyesi, hayvan sevgisi, Konyaaltı, Otizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konyaaltı Belediyesi Otizmli Bireylere Hayvan Sevgisini Aşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
12:48 Beşiktaş’ta zincirleme kaza Yaralılar var Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
12:47 Antalya’daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL’lik ’’Milliyet farkı’’ faturası Antalya'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL'lik ''Milliyet farkı'' faturası
12:07 İşte İYİ Parti’nin GİK ve MDK üyeleri Listede yakın zamanda istifa eden Ümit Özlale de var İşte İYİ Parti'nin GİK ve MDK üyeleri! Listede yakın zamanda istifa eden Ümit Özlale de var
13:13 Seçim sonrası en ilginç pankart: 30 yıldır kamuya ait olan hat ve Iphone 13 Pro Max belediyemize teslim edilmemiştir Seçim sonrası en ilginç pankart: 30 yıldır kamuya ait olan hat ve Iphone 13 Pro Max belediyemize teslim edilmemiştir
12:18 Antalya’da Trafik Tartışması Sonucu Bıçaklanan Önder Çakır Hayatını Kaybetti Antalya'da Trafik Tartışması Sonucu Bıçaklanan Önder Çakır Hayatını Kaybetti
12:11 ABD’de H5N1 paniği İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü ABD'de H5N1 paniği! İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü
11:40 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia Kurye cinayet sonrası “Görev tamam“ pozu vermiş Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia! Kurye cinayet sonrası "Görev tamam" pozu vermiş
11:10 TikTok’taki rezaletler bitmiyor Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı
11:02 “Koca Yusuf“ Gabar’da sondaj çalışmalarına başladı "Koca Yusuf" Gabar'da sondaj çalışmalarına başladı
10:43 Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı
10:28 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye’nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum
08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 15:14:03. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaaltı Belediyesi Otizmli Bireylere Hayvan Sevgisini Aşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement