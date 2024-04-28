Konyaaltı Belediyesi Otizmli Bireylere Hayvan Sevgisini Aşıladı

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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri, HayatPark Otizm Kurs Merkezi ve Bizim Otizm Vakfı'nda eğitim gören özel bireylere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte arama-kurtarma köpeği Zeyna ile çocuklar keyifli dakikalar geçirdi.

Otizm farkındalık ayı kapsamında Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekibi özel bireylere hayvan sevgisini aşılamak üzere harekete geçti. Ekipler ilk olarak Bizim Otizm Vakfı'nda, daha sonra da HayatPark Otizm Kurs Merkezi'ndeki özel bireylere arama-kurtarma köpeği Zeyna ile eğitim verdi. HayatPark'taki etkinliğe Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Akyar da katıldı.

Zeyna ile verilen eğitime özel bireylerin ilgi gösterdiğini açıklayan HayatPark Otizm Kurs Merkezi öğretmenlerinden Ülkü Atalay, şunları söyledi:

"Bugün Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekibi, arama-kurtarma köpeği Zeyna ile bize kısa bir eğitim gerçekleştirdi. Özel bireylerimiz Zeyna ile vakit geçirmekten çok mutlu oldular. Onunla oyunlar oynadılar. Hayvan sevgisi kazanmaları adına bu etkinliği çok önemsiyoruz. Konyaaltı Belediye Başkanı'mız Cem Kotan'a, aramızda bulunan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcımız Veysel Akyar'a ve belediyemize böyle bir etkinlik düzenledikleri için çok teşekkür ediyoruz."

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Sinan Toprak da "Arama-kurtarma köpeğimiz Zeyna ile otizmli bireylere bir rehabilitasyon faaliyetinde bulunduk. Onlara faydalı ve yararlı olmaya çalıştık. Köpeklerle yapılan terapi ve rehabilitasyonun derslerine olumlu katkısı olsun istedik. Otizmli öğrencilerin hayvan sevgilerini artırmaya çalıştık. Köpek fobilerini de yenmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar da bu tür faaliyetlerde bulunmak istiyoruz" diye konuştu.