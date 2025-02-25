Konyaaltı Belediyesi Ramazan Öncesi Denetimlerini Sıklaştırdı

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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı.

Konyaaltı Belediyesi, ilçe genelinde yıl boyunca sürdürdüğü okul kantini, restoran, fırın gibi tüm işletmelerdeki gıda ve hijyen denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler, yaklaşmakta olan Ramazan ayı öncesinde Belediye Başkanı Cem Kotan'ın talimatıyla harekete geçerek denetimlerine hız kazandırdı.

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekip Şefi Murat Aksu, denetimlere ilişkin, "Belediye Başkanımız Cem Kotan'ın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda, halkımızın daha sağlıklı ortamlarda yemeklerini tüketmeleri için restoranlarda, fırınlarda ve tüm gıda işletmelerinde denetimlerimizi sıklaştırarak devam ediyoruz" diye konuştu.

Geçen günlerde de okul kantinlerinde denetimlerini gerçekleştirdiklerini ve çocukların korkmadan kantinlerden alışveriş yapabileceklerini aktaran Aksu, "Denetimler esnasında vatandaşlarımızdan almış olduğumuz tepkiler çok olumlu. Halkımız çok memnun. Denetimlerimiz devam ediyor ve sıklıkla devam edecek. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz" dedi.