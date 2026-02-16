Konyaaltı'nda Ramazan Ayı Öncesi Denetimler Sürüyor - Son Dakika
Konyaaltı'nda Ramazan Ayı Öncesi Denetimler Sürüyor

16.02.2026 15:55  Güncelleme: 16:49
Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerini artırarak vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak için çalışmalara başladı. Başkan Cem Kotan, sağlıklı gıda ve esnaf iş birliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Belediye Başkanı Cem Kotan, "Esnafımızla iş birliği içerisinde, halk sağlığını koruyan bir anlayışla çalışıyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantini, restoran, fırın ile ortak kullanım alanlarında bulunan işletmelerdeki denetimlerini sürdürüyor.  Ekipler, ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerini yoğunlaştırdı.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla sağlıklı gıdaya ulaşmaları için çalıştıklarını vurgulayan Kotan, "Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin ayıdır. Bu mübarek ay öncesinde, halkımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi en temel sorumluluklarımızdan biridir. Zabıta ekiplerimiz Konyaaltı'nın dört bir yanında denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Esnafımızla iş birliği içerisinde, halk sağlığını koruyan bir anlayışla çalışıyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

