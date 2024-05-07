Konyaaltı'da Üreten Kadınlar Kermesi Açıldı - Son Dakika
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Konyaaltı'da Üreten Kadınlar Kermesi Açıldı

Konyaaltı Belediyesi iş birliğiyle Konyaaltı Kent Konseyi tarafından Dostluk Parkı içerisinde 'Üreten Kadınlar Kermesi' açıldı. Kadınların böylesi etkinliklerde bir araya gelmesinin ekonomik, kültürel ve kent canlılığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Cem Kotan, 'Kadınlarla beraber çok güzel projelere imza atacağız' dedi.

07.05.2024 11:58  Güncelleme: 12:03
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi iş birliğiyle Konyaaltı Kent Konseyi tarafından Dostluk Parkı içerisinde "Üreten Kadınlar Kermesi" açıldı. Kadınların böylesi etkinliklerde bir araya gelmesinin ekonomik, kültürel ve kent canlılığı açısından önemli olduğunu vurgulayan Başkan Cem Kotan, "Kadınlarla beraber çok güzel projelere imza atacağız" dedi.

Konyaaltı Belediyesi'nin katkılarıyla Dostluk Parkı'nda Konyaaltı Kent Konseyi tarafından 'Üreten Kadınlar Kermesi' açıldı. Üreten kadınların ekonomilerine destek sağlamak amacıyla 10 Mayıs'a kadar devam edecek kermes, 10.00-19.00 saatleri arasında açık kalacak.

Başkan Kotan, Üreten Kadınlar Kermesi'nin, kadınlarla yaptıkları ilk etkinlik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu kermes benim için çok önemli. Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Saday bu projeyi önümüze getirdiğinde ivedilikle elimizden gelen her şeyi yapacağımızı söylemiştim. Bu tip kermeslerin yapılması, kadınların bir araya gelmesi ekonomik, kültürel ve kent canlılığı açısından çok önemli. Biz de hem Kent Konseyi noktasında hem de Konyaaltı Belediyesi noktasında her zaman kadınların yanında olacağız. İnanın bana çok güzel projeler gerçekleştireceğiz. Çok güzel hikayeler yazacağız. Biz Konyaaltı Belediyesi olarak çocuklar ve kadınlar noktasında çok hassasız."

2 yıldır Konyaaltı Belediyesi'nin katkılarıyla Üreten Kadınlar Kermesi'ni gerçekleştirdiklerini kaydeden Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Saday, "Evde üreten kadınların ürünlerinin sergilendiği ve satışının gerçekleştiği kermesimiz 2 yıldır devam ediyor. Biz bu kermeslerimizle ekonomik olarak kadınlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı'da Üreten Kadınlar Kermesi Açıldı - Son Dakika

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