Konyaaltı Kütüphanesi'nde Çocuklara Okuma Sevgisi Aşılandı

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi'ne bağlı Konyaaltı Kütüphanesi, ilçede hizmet veren özel bir kreşten gelen çocukları ağırladı.

Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi'nde (KOSHİM) bulunan Konyaaltı Kütüphanesi bu kez özel bir kreşin öğretmenleri ve öğrencilerini ağırladı. Ziyaret kapsamında çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve çocukların kitap sevgisini artırmak için etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, Konyaaltı Belediyesi tarafından hazırlanan kitap ayraçları minik ziyaretçiler tarafından renkli boyalarla süslendi. Hem eğlenceli hem öğretici geçen etkinliğin sonunda ise çocuklara balon ve boyama kitabı hediye edildi.

Çocukların gelişimine katkı

Bu tür ziyaretlerin hem çocukların gelişimine katkı sunduğunu hem de kitapla tanışma sürecini eğlenceli hale getirdiğini belirten KOSHİM Sosyal Hizmet Uzmanı Zehra Gül Karsavuran, "2015 yılından beri kütüphanemiz hizmet vermektedir. Her yaş grubuna ait kitaplarımız bulunmaktadır. Bugün, özel kreşlerimizden bir tanesinin öğretmenleri ve öğrencileri bizi ziyarete geldiler" dedi.

Küçük yaş gruplarına okumayı sevdirmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden Karsavuran, "Miniklerimizle kitap ayracı boyadık. Etkinlik sonunda ise balon ve boyama kitabı hediye ettik" ifadelerini kullandı.