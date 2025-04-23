Konyaaltı'nda 23 Nisan Bayramı Coşkuyla Kutlandı

(ANTALYA)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Konyaaltı Belediyesi kreşleri ve Bebek Parkı'nda coşkuyla kutlandı. Kreşlerde eğitim gören minikler, farklı etkinliklerle bayramın coşkusunu yaşarken, Bebek Parkı'nda bulunan çocuklar ise aileleriyle birlikte atölyelerin tadını çıkardı.

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Bebek Parkı, Hurma, Gürsu, Toros ve Uncalı kreşlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından bayraklarla gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle devam etti. Kreş öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları dans ve müzik gösterilerini sahneledi.

Bebek Parkı da birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Minikler için düzenlenen "Çal Söyle" etkinliğinde çocuklar hem enstrümanlarla tanıştı hem de şarkılar söyledi. "Hikaye Zamanı" bölümünde masal dünyasıyla tanışan çocuklar, danslar ve şarkılar eşliğinde bayram coşkusunu yaşadı. Yüz boyama etkinliğiyle çocukların yüzleri bayrama özel desenlerle süslendi.