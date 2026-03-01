Konyaaltı Hayatpark'ta Ramazan Etkinlikleri Devam Ediyor

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi'nin etkinliklerine katılan vatandaşlar, ramazan ayının manevi atmosferini HayatPark'ta yaşıyor.

Konyaaltı Belediyesi'nin ramazan ayı boyunca her cumartesi günü düzenleyeceği ramazan etkinliklerinin ikincisi HayatPark'ta gerçekleştirildi. Etkinliklerin ilkinde Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın ön sıralara davet ettiği çocuklar, ikinci etkinlikte de eğlenceyi en önden takip etti.

HayatPark Kır Kahvesi'nde kurulan etkinlik sahnesinde; meddah, Karagöz-Hacivat gölge oyunu, semazen gösterisi, Antre Sahne Tiyatro ve Türk halk müziği konseri yer aldı.

Etkinliklerle geleneksel kültürü yaşattıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Cem Kotan, "Burada hem çocuklarımızın yüzünü güldürüyor hem de vatandaşlarımızla bir araya gelerek Ramazan ayının dayanışma ve birlik duygularını paylaşıyoruz. Özellikle çocuklarımızın gösterdiği ilgi bizleri çok mutlu ediyor. Konyaaltı'nda Ramazan'ın ruhunu hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.