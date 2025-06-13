Konyaaltı'nda Yeni Park Projeleri Müjdesi

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, ilçeye kazandırılacak projeleri yerinde inceledi. Başkan yardımcılarından ve birim müdürlerinden projelerle ilgili bilgi alan Kotan, yeni projelerin de müjdesini verdi.

Konyaaltı Belediyesi, park yenileme projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Kotan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı ve Kemal Sunal Parkı'nda incelemelerde bulunarak vatandaşların düşüncelerini aldı.

Ziyaret ettiği her iki parkta da çalışan personelle buluşan ve kolaylıklar dileyen Başkan Kotan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı'ndaki projeler ile ilgili, "Bu park çok geniş bir alana sahip. Buraya güvenliğin üst seviyede olduğu bir kreşimizi daha yapacağız. Trafiğin olmadığı ve parkın içerisinde, aileler için de daha cazibeli bir kreş olur" dedi.

Kotan, parkın yanındaki 23 Nisan Emekli Kahvesi ile ilgili olarak da "Burayı bir kafe haline dönüştüreceğiz. Emeklilerimiz kafede, Emekli Kart ile ücretsiz olarak çay ve kahvelerini içebilecekler. Bu kafenin yanında ayrıca bir spor kafe ile bir kafeteryamız daha olacak" ifadelerini kullandı.

Projelerle parkın çehresinin değişeceğini vurgulayan Kotan, "Parkımız içerisinde hem kreş hem bebek parkı olacak hem de boşta kalan atıl alanı değerlendireceğiz. Ayrıca buraya tenis kortları ve fitness salonu da kazandıracağız" diye konuştu.