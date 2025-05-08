Konyaaltı Sahili'nde Kıyı İhlalleri Denetimi Gerginliğe Yol Açtı - Son Dakika
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Konyaaltı Sahili'nde Kıyı İhlalleri Denetimi Gerginliğe Yol Açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirdiği kıyı işgali denetimi sırasında gerginlik yaşandı. Zabıta ekipleri ile işletme yetkilileri arasında tartışma çıkarken, bazı çalışanlar fenalaştı. Denetimlerde sahil sınırlarını aşan platformlar söküldü.

08.05.2025 16:46
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Konyaaltı Sahili'nde kıyı işgali denetimi gerginliğe dönüştü, çalışanlar fenalaştı

Çevik kuvvet eşliğinde platformlar söküldü, arbede yaşandı

5 Mayıs akşamına kadar verilen süre doldu, kıyı sınırlarını aşan platformlar söküldü

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'nde kıyı sınırlarını aşan işletmelere yönelik denetimi sırasında gerginlik çıktı. Denetim esnasında zabıta ekipleri ile işletme yetkilileri arasında tartışma yaşanırken, bazı kadın çalışanlar fenalaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'nde halkın kullanımına açık olması gereken kıyı şeridinde, Kıyı Kanunu ve Konyaaltı Sahili Alan Yönetimi Usul Esasları Yönetmeliği'ne aykırı şekilde işletmeler tarafından oluşturulan yapıların kaldırılması için müdahaleye devam ediyor.

5 Mayıs akşamına kadar aykırılıkların giderilmesi için verilen sürenin dolmasının ardından, 6 Mayıs Salı günü yeniden başlatılan denetimlerde, zabıta ve çevre koruma ekipleri 8 No'lu plajda uygulama yaptı. Belediye ekipleri, sınırı aşan ve sahil kullanımını engelleyen platformları sökerek kıyının mevcut düzenine müdahale etti.

Müdahale sırasında gerginlik yaşandı

Denetim sırasında bazı işletmeciler uygulamaya itiraz etti. Sözlü tartışmaların yaşandığı denetim sürecinde zabıta ekipleriyle işletme çalışanları arasında gerilim yükseldi. Belediye ekipleri, çevik kuvvet polislerinin desteğiyle alanda güvenliği sağlamaya çalıştı. Tartışmalar esnasında yaşanan gerginlikte bazı kadın çalışanlar fenalaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, fenalaşan çalışanlara müdahale etti.

Denetim ekipleri çalışmaları sürdürdü

Yaşanan gerginliğe rağmen belediye ekipleri, denetim çalışmalarını sürdürdü. İşletmelerin dışına taşan platformlar ve yapılar, belediye personeli tarafından kaynak makineleri ve kesici ekipmanlarla söküldü. Alanda güvenlik şeridi çekilerek çalışmalar kontrollü şekilde tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kıyıların halkın ortak kullanım alanı olduğunu vurgulayarak, tüm işletmelerin yasa ve yönetmeliğe uygun hale getirilene kadar denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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