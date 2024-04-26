Konyaaltı Sanatevi'nden Yağlı Boya Resim Sergisi - Son Dakika
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Konyaaltı Sanatevi'nden Yağlı Boya Resim Sergisi

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Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında Konyaaltı Sanatevi kursiyerlerinin yağlı boya resim sergisi açıldı. Serginin açılışını Belediye Başkanı Cem Kotan gerçekleştirdi.

26.04.2024 09:59  Güncelleme: 10:16
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında Konyaaltı Sanatevi kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı yağlı boya resim sergisi açıldı. Serginin açılışını, Belediye Başkanı Cem Kotan gerçekleştirdi.

Konyaaltı Sanatevi gönüllü öğretmeni Muzaffer Emine Kasbek ve 9 öğrencisinin yağlı boya eserlerinden oluşan resim sergisi, Konyaaltı Belediyesi fuaye alanında açıldı. Serginin açılışını, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan gerçekleştirdi.

Başkan Kotan, Konyaaltı Sanatevi gönüllü öğretmeni Muzaffer Emine Kosbek ve katılımcılarla sergiyi gezdi.

BAŞKAN KOTAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Konyaaltı Sanatevi'nin gönüllü öğretmeni Muzaffer Emine Kasbek, "Bizlere ikinci baharı yaşattınız. Konyaaltı hep yaşar bu baharı. Ancak ülke çapında bir ikinci baharı yaşadığımız için çok teşekkür ediyorum. Şansınız, bahtınız, yolunuz açık olsun başkanım. Sağ olun. Böyle güzel bir günde bizleri onurlandırdığınız için de çok teşekkür ediyorum. Sizlerle varız. Sizlerle bu güzellikleri yaşıyoruz. Ülkemizin güzel sanatlara ihtiyacı var" dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan da sanata ve sanatçıya çok önem verdiklerini belirterek, tüm vatandaşları sergiyi gezmeye davet etti.

Sergi, 2 hafta boyunca 08.30-17.30 saatleri arasında gezilebilecek.

Konyaaltı Sanatevi\'nden Yağlı Boya Resim Sergisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Sanatevi'nden Yağlı Boya Resim Sergisi - Son Dakika

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